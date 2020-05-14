演員曾珮瑜在台劇《做工的人》化身地方媽媽，撂一口流利台語，演技入魂。她最近似乎和「地方人士」特別有緣，在新片《破處》中則飾演地方姊姊，帶領年輕小鮮肉體會破處之旅。據知《破處》在原訂22日上映前夕悄悄延檔，預計延至7月，地方媽媽先上，想看地方姊姊還得再等等。

曾珮瑜飾演的角色名叫萬德蓮，意即神祕又引人遐想的「Wonderland」，她非常喜歡這角色，劇中人的造型跟私下穿搭風格大相逕庭，但她十分熱愛萬德蓮的穿衣風格，「殺青之後，導演林立書竟然把萬德蓮全部的服裝跟造型品統統送我，這是我入行至今頭一次受到如此禮遇。」

演完地方媽媽又當地方姊姊，曾珮瑜過足戲癮，「身為一個演員，我想最開心的事，就是能在銀幕上詮釋截然不同的角色，很感謝也很開心這2部戲的導演跟製作人、製片在我身上看到了這些潛質和魅力。」電影裡除了造型大改造，台詞、演出均突破以往尺度，讓她發自心底喊話：「沒有不能演，就怕不來找。」

(中時 )