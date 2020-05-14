受到新冠肺炎疫情影響，寶成集團業績急墜。日前就傳出寶成大陸湖北工廠面臨關廠的消息，今天有媒體最新指出，寶成湖北廠確定關廠，首波裁員人數高達4千多人，此為該公司在面對新冠疫情危機以來首次關廠，力拚縮減成本。

繼高階主管減薪與台灣員工放無薪假之後，經濟日報報導，寶成確定關閉大陸湖北廠，第一波被裁員人數高達4千多人。對此，寶成表示，湖北廠生產出貨量佔出貨總量不到2%，原有的訂單也已經轉廠生產，對整體製鞋產能無重大影響。

受到疫情影響，全球製鞋龍頭寶成集團拍板，6月1日起台灣員工放無薪假，彰化廠有2600名員工衝擊大，員工為了薪資短少、開銷吃緊煩惱。寶成表示，為了避免發生裁員的情況，不得已才會放無薪假，副總級以上高階主管，除了減薪10至30％，也會和一般員工一樣放6天的無薪事假，承諾盡力照顧所有員工。

鏡週刊日前就曾報導，寶成2大客戶出現斷崖式砍單，高占寶成營收4成的Adidas在疫情爆發後大砍第2季訂單，第3季甚至沒下單，其最大客戶Nike第2季訂單也幾乎腰斬，第3季只出現零星訂單，業績直直下墜。

(中時電子報)