時代的眼淚！老牌藥廠尼斯可傳出停產消息，其生產的香港腳藥膏全台知名，當年廣告形象深植人心，可說是大家耳熟能詳的藥品。食藥署日前公告其將停產悠悠香港腳藥粉等產品，58年歷史的藥廠即將熄燈，令台灣民眾不勝噓唏。

食藥署在網站發布「悠悠香港腳藥粉」、「悠悠香港腳脫那黴外用噴液1%」的回收訊息，因展延工廠製造許可，且不繼續執行安定性試驗，因此即日起全面回收市售產品大約1萬6千件。

中廣新聞網報導，食藥署說明，雖然尼斯可工廠許可證到期，不過生產的藥品在效期屆滿前，原可繼續販售，但每年得接受安定性試驗，確認市售藥品成分符合規定。由於藥廠拒絕再做相關試驗，因此即日起全面回收市售產品。食藥署透露，其實尼斯可藥廠去年9月中旬就已停止生產作業。

根據尼斯可官網所述，尼斯可藥廠為郭文品醫師於1945年在高雄獨資創設，先設立郭內科診所及新生堂藥行。1962年市場急遽擴增，接受美國尼斯可製藥廠在台設廠鼓勵，投下鉅資在台北縣新莊市建立現代化製藥廠迄今。

(中時電子報)