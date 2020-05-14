想靠保健品顧身體，要特別注意成分及來源，大陸一位女性服用號稱配方得過諾貝爾獎，可以抗癌的保健品後，前後出現胃部不適、小便和眼睛發黃、胸悶以及呼吸困難等症狀，送醫檢查後，竟是重症肝炎，經6次治療後，各指標以恢復正常。

綜合陸媒報導，浙江寧波一名經營紡織品店的54歲婦女，經人介紹加入「互聯網學習群」，並每月繳納人民幣1153元（約台幣4862元）的會費，該女在今年1月突然收到包裹，內有4罐保健藥品。

「互聯網學習群」的群主聲稱，該保健品的「配方獲得過諾貝爾獎，能抗癌防癌、排毒、抗發炎、提高免疫力，還能修復DNA」是專門贈送給會員的。不過，該女每天早晚各吃一顆，一周後開始胃部不適、兩個月後小便、眼睛發黃，並伴隨著胸悶、乏力的症狀。

後來，該女因呼吸困難送醫，檢查後發現她的谷丙轉氨酶達1131U/L（正常不超過40U/L），膽紅素亦達330umol/L（正常不超過20umol/L），是重症肝炎。轉到浙江大學醫學院附屬第一醫院，接受6次人工肝支持治療和激素治療，目前各項指標趨於正常。醫師警告，服用成分不明的保健品恐導致肝硬化，甚至是肝衰竭。

(中時電子報)