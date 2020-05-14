美聯儲會主席Powell周三警告，經濟將持續疲軟，呼籲國會增加財政支援，但暗示將不會動用負利率政策。Powell較先前更為悲觀的談話，連同本周二美國家過敏和傳染病研究所主任Fauci的警告，投資人信心受打擊。

美股周三收盤三大指盡數收黑，道瓊工業平均指數跌516.8點或-2.17%，為23248點。標普500指數跌50.1點或-1.75%，為2820點。那斯達克綜合指數跌139.4點或-1.55%，為8863.2點。

原先投資押注美經濟將迅速復甦，協助美股從三月低點攀升約30%，隨著新冠疫情不確定增加以及專家警告，導致美股近日連續下挫。

跌深最多為能源類股，下跌4.4%。跟隨美國債收益率下降，銀行類股下跌4.4%。郵輪公司RoyalCaribbean預計第一季將出現大幅虧損，暴跌5%。

證交所下跌股數超過上漲，為6.36:1。證交所總計有124.3億股交易，過去20個交易日平均為114.4億股。

(時報資訊)