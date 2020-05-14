許常德在節目上稱讚阿嬌誠實。（圖／翻攝自 Youtube）

39歲鍾欣潼（阿嬌）和小8歲「醫界王陽明」賴弘國日前證實離婚，人美感情運卻不美的阿嬌，過去鬆口最愛是前男友陳冠希。對此，資深音樂人許常德在節目上表示，他認為阿嬌當年的這番發言是樹立典範，雖讓願為她贖經紀約的前男友麥浚龍傷心，許常德仍認為阿嬌的誠實是個模範，「不要把恩情跟愛情亂搞在一起」。

昨(13日)播出的《新聞挖挖哇》仍在討論阿嬌與賴弘國婚變話題，王瑞德認為兩人還是太把婚姻當兒戲，有網友認為阿嬌歷經不雅照風波，難得能走入婚姻應該珍惜，黃宥嘉醫師則說阿嬌近年來為了工作也十分努力，唯一要說「不知好歹」，應該是當年疑似傷了舊愛麥浚龍的心。

黃宥嘉醫師說，當年豔照門爆發時，阿嬌正與麥浚龍交往，男方對她呵護備至，甚至願意出一億為她從經紀公司「贖身」，但阿嬌隔年受訪卻承認最愛還是陳冠希，一旁的許常德說，他認為依阿嬌當年身家「一點都不需要」那筆一億元，背後也有老闆會幫她扛，他讚阿嬌願意承認最愛是陳冠希，「能從這麼多風風雨雨走過，然後還能在媒體上講自己最真心的話，我覺得她在樹立典範，大家以後不用做假，不要把恩情跟愛情亂搞在一起」。

(中時電子報)