影》高雄抗疫 韓國瑜出席紓困記者會 09:112020/05/14 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長韓國瑜。（資料照，曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】高雄市長韓國瑜出席防疫暨紓困振興記者會｜2020.5.14 新冠肺炎疫情影響經濟活動，高雄市長韓國瑜今日出席防疫暨紓困振興記者會，為高雄在疫情期間的防疫、紓困等相關政策進行說明，為高雄各行各業進行協助。 遲遲不出手？江啟臣助韓陷困境 名嘴：這兩關難過 民調顯示紓困完全不及格！87％民眾認為應該這樣做… 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 (中時電子報) #高雄 #紓困 #進行 #防疫 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 申請1萬元紓困 四叉貓嘆：政府怎麼連2塊都想賺… 12:122020/05/11 政治 紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話 感謝承擔責任 14:282020/05/11 生活 紓困之亂 他投資超過2千萬也來請紓困 16:292020/05/11 生活 北市紓困今收2319件 發出229萬元 19:352020/05/11 生活 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 醫事人員專屬！防疫旅館補助每日1500元 17:532020/05/12 生活 勞工紓困貸款 龔明鑫：確定加碼 04:102020/05/13 財經要聞 紓困民眾怎麼分辨真假？網揭這地方最容易露出破綻 13:552020/05/13 生活 感謝醫護辛勞 觀光局推住宿優惠補助 14:092020/05/13 生活 政治熱門新聞 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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