【現場直播】高雄市長韓國瑜出席防疫暨紓困振興記者會｜2020.5.14

新冠肺炎疫情影響經濟活動，高雄市長韓國瑜今日出席防疫暨紓困振興記者會，為高雄在疫情期間的防疫、紓困等相關政策進行說明，為高雄各行各業進行協助。

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(中時電子報)

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