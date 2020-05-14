美國聯準會主席鮑爾談話，引發美股續挫，台股14日開在10,894.17點，權值電子台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等皆開跌，指數跌幅擴大。

鮑爾稱，新型冠狀病毒肺炎對經濟的衝擊為二戰以來最慘，還需要採取更多行動才能支撐好經濟，美國四大指數13日聞訊下挫。

道瓊工業平均指數5月13日下挫2.17％（516.81點）、收23,247.97點。那斯達克指數下挫1.55％（139.38點）、收8,863.17點。費城半導體指數下挫1.95％（33.68點）、收1,691.57點。

資深證期分析師李全順指出，鮑爾的談話，引起市場擔憂聯準會後續拿不出救市絕招，而美國總統川普總統將去年5月簽署的行政命令延長一年，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅企業所製造的電信設備，包括華為和中興，則屬選舉操作。

李全順認為，股市還是反映經濟實質面，美國2,000萬人失業，失業率直逼1929年經濟大恐慌，PPI轉負值，市場有通縮的恐懼與預期，中美疫情互推皮球，恐導致中美貿易和談第一輪結果破局等，皆使空頭大軍虎視眈眈，美股道瓊指數連二天重挫摜破四條均線，未來三天美股表現，將是多空關鍵，也將牽動台股走勢。

(工商 )