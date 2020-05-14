擺脫疫情及遭轉投資公司拖累的第1季後，PCB廠—瀚宇博(5469)第2季本業及轉投資公司營運可望同步展現成長力道，在商務NB、伺服器及5G網通設備訂單強勁下，瀚宇博4月合併營收約38.61億元，創下6年來同月新高，從目前訂單來看，瀚宇博第2季及上半年獲利可望優於去年同期，下半年因三大品牌遊戲機廠有兩大廠推新機，加上網通伺服器設備出貨放量，今年業績將逐季成長，本業獲利亦可望優於去年。

儘管第1季有新冠肺炎疫情導致大陸廠區復工延後衝擊，瀚宇博因近幾年重點產品：5G高階網通設備、伺服器、遊戲機及商務NB等佈局奏效，高層數網通及伺服器應用板逐漸成為公司主力產品，讓公司第1季本業無畏疫情干擾，單季合併毛利率、營業淨利率及本業獲利均優於去年同期。

瀚宇博第1季合併營收為86.55億元，年減8.79%，營業毛利為13.74億元，年成長1.4%，單季合併毛利率為15.88%，年增1.6個百分點，營業淨利為5.06億元，年成長13.96%，營業淨利率為5.85%，年增1.17個百分點，不過由於認列轉投資嘉聯益(6153)等損失，致使瀚宇博單季稅後盈餘為2.03億元，每股盈餘為0.41元。

渡過疫情及遭轉投資公司拖累的第1季後，瀚宇博及轉投資公司業績可望自第2季重回成長軌道，受惠於遠距辦公、線上教學需求帶動NB及PC換機潮湧現，以及網通設備與伺服器需求強勁，瀚宇博4月合併營收約38.61億元，月增9.32%，年成長11.11%，為6年來同月新高，亦是去年9月以來新高，累計前4月合併營收為125.16億元，年減3.46%，從目前訂單來看，瀚宇博第2季業績可望遠優於第1季。

瀚宇博表示，第1季獲利主要是受到轉投資公司影響，但轉投資公司營運可望自第2季起擺脫谷底，加上本業訂單不錯，第2季業績可望補回第1季落差，今年第2季及上半年獲利均可望優於去年同期。

展望下半年，瀚宇博表示，雖然有疫情變數，但下半年NB狀況看起來還不錯，且受惠於新冠肺炎疫情，今年上半年遊戲機銷售狀況頗佳，而三大遊戲機廠中有兩家今年下半年將有新機上市，有機會引爆換機潮，加上大陸等各國積極推動5G基礎建設，可望帶動新一波網通設備及伺服器升級需求，新產品也成為公司下半年及未來業績成長推手。

除本業及轉投資公司業績看俏，目前瀚宇博德持有華新科(2492)股票36227張，預計將取得1.995億元股息，精成科(6191)約持有華新科15112張，將取得0.831億元股息，預計第3季入帳，為瀚宇博今年獲利進補。

(時報資訊)