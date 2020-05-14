只花10分鐘 2惡煞持槍闖新莊屈臣氏 搶15萬束帶綁3店員 09:362020/05/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊區幸福路屈臣氏遭搶（翻攝自Google／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區幸福路上屈臣氏13日晚間10時發生搶案，店內在近打烊時間，闖入兩名歹徒，分別手持水果刀、槍枝，兩人搜刮15萬逾元外，更惡劣用用束帶綑綁3女店員，整起作案過程約10分鐘。新莊警方表示，經調閱監視器後，已掌握2人特徵，將追查歹徒下落，上午十時將由新莊警局偵查隊長林振瑞在新莊警分局說明案情。 (中時 ) #新莊 #歹徒 #10 #屈臣氏 #特徵 也許您會感興趣 推薦閱讀 母親節北返！高鐵加開2班次 全對號座 10:052020/05/10 生活 北港連鎖火鍋遭劫18萬元 竟是前店長冒充督導 14:122020/05/10 社會 南投神木村森林大火 取水不易難控制 雨神降臨盼滅火 19:432020/05/10 生活 網傳解放軍試飛轟-20 解放軍空戰能力將大幅提升 00:312020/05/11 兩岸 董念台懸賞百萬「教育」檢警惹議 須受法治教育10小時 10:152020/05/11 社會 台東海巡隊隊員落海 送醫不治 11:582020/05/11 社會 美國軍事雜誌分析 殲10C勝過F-16V 22:142020/05/11 軍事 有玄機！身份證尾數有這些數字…10個9個富 09:032020/05/12 社會 防疫家居芳療日常 精油舒緩心情需注意這4關鍵 10:052020/05/12 美妝 世界最佳機場樟宜8連霸 桃機退步至18名 13:032020/05/12 生活 社會熱門新聞 電蚊拍正確使用方式曝光 網驚呼用錯20年 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 【淫亂DJ 1】「最危險逃犯」藏北台 妹子倒貼爽過7年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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