新北市新莊區幸福路上屈臣氏13日晚間10時發生搶案，店內在近打烊時間，闖入兩名歹徒，分別手持水果刀、槍枝，兩人搜刮15萬逾元外，更惡劣用用束帶綑綁3女店員，整起作案過程約10分鐘。新莊警方表示，經調閱監視器後，已掌握2人特徵，將追查歹徒下落，上午十時將由新莊警局偵查隊長林振瑞在新莊警分局說明案情。

(中時 )