台中市延續花博意象 中市府打造「新后里森林園區」。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中世界花卉博覽會去年4月24日圓滿落幕，台中市政府延續花博綠色生態永續精神，保留后里森林園區相關花博建設與珍貴老樹，提出擴大后里主要計畫（森林園區）及細部計畫案；13日台中市都市計畫委員會審議通過，變更完成後將提供創新生態休閒場域，成為后里地區最大的都市開放空間。

都發局長黃文彬說，后里花博森林園區約15公頃，將以公園用地為主體，除保留花博活動設置的天空步道、聆聽花開的聲音、四口之家、台灣庭園等設施及市府公告保留樹木外，並盡量保留既有植栽特色，打造大型開放綠地空間、延續森林園區意象。

花博活動所營造的景觀意象，結合周邊豐富的觀光特色資源，已成為大台中地區觀光遊憩新亮點，為開創引導周邊地區發展；未來將引入多元使用機能，如文化展演、生態教育、低密度的商業使用機能，點綴森林園區意象，打造共生共榮的新后里森林園區。

黃文彬指出，未來串接山海環線、舊山線復駛、后里東站整體多元服務，將再開創花博場域精神，持續提升此計畫區觀光動能，促進后里地區均衡發展。

都發局強調，后里森林園區案將原屬於軍事營區的非都市土地納入都市計畫範圍，並規畫為公園用地，後續將報內政部審議，變更完成後將開創與延續後花博效益，全案預計110年發布實施。

(中時 )