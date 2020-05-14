今年2、3月份連續遭到槍手狙殺都逃過一劫的台北市大橋頭幫角頭劉丁柱，因涉及經營網路簽賭、勒索攤商及建築工地、暴力討債等，台北市刑大經長期蒐證後收網，將劉男與幫眾等13人掃蕩到案提報治平掃黑，

外號「柳丁」的大橋頭幫前幫主劉丁柱，今年3月1日遭槍手在街頭伏擊，槍手開第1槍擊中香爐後，卻因槍枝卡彈隨即逃逸，雖然開槍的槍手事後在花蓮落網，辯稱因「行車糾紛」，但警方查出，陳嫌在2月份也企圖狙殺劉男，但是動手前卻因形跡可疑，遭保安大警攔查後搜出槍彈遭逮，交保後不死心欲繼續完成行動，未料又失去準頭加上手槍卡彈，宛如喜劇片劇情般二度失敗。

劉事後大方接受媒體粉問，還笑槍手「太嫩」，並聲稱是大同區的都市更新與人結怨，懷疑是有人找槍手警告他，但卻不願意報案，告訴警方「不知道是誰，不想報案！」

但劉男卻不知道北市刑大多個月前早已盯上他，警方調查，劉男私下經營網路簽賭，還派小弟向攤商收保護費，動輒對不從的攤商砸店。

警方經長期蒐證後蒐證，兵分10路前往劉男的住處及堂口，將13名幫眾逮捕到案，還搜出子彈、防彈衣、刀械、棍棒、信號彈、帳本、毒品咖啡包、海洛因、安非他命等證物。

(中時電子報)