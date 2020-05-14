小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭日前力挺罷免高雄市長韓國瑜，引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文痛批。對於李來希不當言論，引起朝野4黨痛批。資深媒體人陳揮文指出，李來希還是趕快道歉，不要再硬拗了。也正是因為某些韓粉到處出征，才助長李來希的氣焰。

陳揮文昨(13日)在《飛碟晚餐 陳揮文時間》直言不諱表示，「在這件事情上，李來希是個豬隊友，因為要批評王婉諭應該是要從政績和政黨觀點下去批評，怎麼會去牽扯小燈泡呢？怎麼連這樣的概念都沒有？李這樣的豬隊友幫罷韓拉了幾萬票啊！」。

他解釋，包括韓國瑜希望在罷韓這件事上盡量低調，但尹立並不可能聽韓國瑜的，罷免一路走來都非常高調。

對於李來希聲稱，「還給小燈泡公道的訴訟還在進行」，陳揮文忍不住怒斥，他是老邁昏聵了還是什麼情況？他解釋，小燈泡的案子早在「鐵路殺警案」前已經定讞了。李是根本沒在看報紙、網路新聞嗎？亂寫一通！無期徒刑是要怎麼伏法？這完全跟社會脫節。

而韓國瑜也在臉書呼籲「作為有孩子家人的我，絕對不能容忍這種言論」，並要李來希應出面道歉。陳揮文重申，每次有關韓國瑜的事件，韓不管重申幾次不要去別人臉書洗版，韓粉很少會聽，就是要去別人臉書洗版。陳認為，韓沒辦法去約束底下的人也不是他的錯，因為韓國瑜自己也很納悶，某些激進行動派不聽偶像勸，那怎麼還算粉絲？

或許會有韓粉反駁，臉書社團、Line群有1450反串。陳揮文則強調，有些韓粉會天真的以為四處出征別人臉書，躲鍵盤後面電人，是在幫韓出氣，但韓國瑜說幾次了！要這些人不要x3去挑起仇恨對立，這些人就是「三八裝賢慧(台語)」自以為幫忙，「你們這些人都攪牛屎，越攪越臭啦(台語)」。這次2020大選會輸，這些韓粉完全要負一部分責任。陳揮文激動重申，韓國瑜有喊過自己被欺負嗎要幫忙？難怪國民黨立委蔣萬安會說，韓粉普遍都不理性。

(中時電子報)