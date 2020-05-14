顏仁賢妻子黃子涵。(翻攝臉書社團「台灣人在歐洲」)

顏清標次子結婚逾1年 顏寬恆：「家人都很祝福」

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因肝腫瘤，昨（13日）在高雄長庚醫院進行活體換肝，由次子顏仁賢捐肝救父。顏清標有4個兒子，都已結婚，且4個媳婦一個比一個美，2年前顏仁賢女兒滿月擺桌宴客，兒子抓周影片曝光，外界才發覺他早已終結單身，老婆正是2015年傳出「遊法失聯」的正妹黃子涵。

顏清標昨進行11個小時馬拉松手術，由「換肝之父」陳肇隆主刀。陳肇隆表示「這是一個完美的手術！」，也是他在將近2000例換肝手術中，最困難的手術之一。他表示因顏清標體型較大，需要的肝較多，二兒子顏仁賢捐出3分之2、超過60％肝臟，出血量不到100毫升，捐肝、受肝者都不需要輸血，術後顏清標還得在加護病房觀察1、2周；顏仁賢則等1、2天後就能轉至一般病房。

前年顏仁賢小女兒滿月，顏家席開10桌宴客，外界才得知他早已結婚，且已有1子1女，妻子正是2015年傳出「遊法失聯」的正妹黃子涵。黃子涵長相甜美亮眼，2015年傳出在法國失蹤，親友請求中華民國駐法國代表處協尋，當時顏家也幫忙全力協尋，一度傳出黃子涵是顏仁賢的前女友，但被顏家否認。

顏清標4個媳婦皆是美女，是民眾津津樂道的話題。老大顏寬恒老婆陳麗凌，有著明星的氣質，完全看不出來已經是3個孩子的母親。二兒子顏仁賢的太太外型像模特兒，語言能力也十分優秀。三兒子顏宏全的妻子陳育婷同樣是個美女，而小兒子顏嘉儀老婆蘇毓涵，高中時代是校花，各個媳婦顏值都爆表。

(中時電子報)