《國際產業》思科上季營收降8％ 高於預期 09:262020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 思科(Cisco)周三公布2020財年第三季(截至2020年4月25日)業績，營收年減8%，為120億美元，但高於Refinitive分析師預期的117億美元，獲利為28億美元，高於預期，每股盈餘79美分，高於預期的69美分。 思科預期本季度營收在-8.5%到+11.5%之間，每股獲利在72~74美分之間。業績報告曝光後，思科股價上升，收盤約+3%。 (時報資訊) #思科 #Cisco #營收 #獲利 #每股盈餘 #預期 #展望 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統說不說之間 04:102020/05/11 論壇廣場 520將就職 蔡英文：我的兩任期之間沒有空窗期 14:352020/05/11 政治 《業績-百貨》富邦媒4月營收飆同期新高 防疫線上逛5月也旺 17:052020/05/11 財經 矽力 4月業績單月新猷 04:102020/05/12 財經要聞 騰訊概念股 移卡上市聆訊過關 04:102020/05/12 全球財經 五大族群 業績成長出色 04:102020/05/12 產業特刊 10檔低股本高業績 帶頭創高 04:102020/05/12 證券．權證 興櫃業績說明會今直播 湧盛、松果購物秀業績 10:522020/05/12 財經 台中百貨商場 5月業績拉紅盤 04:102020/05/13 產業．科技 歐美汽車廠停工 三星4月業績重挫 04:102020/05/13 證券．權證 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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