思科(Cisco)周三公布2020財年第三季(截至2020年4月25日)業績，營收年減8%，為120億美元，但高於Refinitive分析師預期的117億美元，獲利為28億美元，高於預期，每股盈餘79美分，高於預期的69美分。

思科預期本季度營收在-8.5%到+11.5%之間，每股獲利在72~74美分之間。業績報告曝光後，思科股價上升，收盤約+3%。

(時報資訊)