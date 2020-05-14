新型冠狀病毒疫情改變民眾支付習慣，如減少出門避免染疫風險、出門用餐頻次減少、增加外帶外送及網購需求，帶動行動支付和數位帳戶的使用率。中信金(2891)旗下中信銀行數位帳戶My Way顯著成長，截至今年4月底，My Way數位帳戶戶數較去年同期成長逾350%；另外以銀行存款帳戶連結各家電子支付錢包扣款的「方便付」服務，今年交易量大幅成長，1月到4月的交易總金額相較去(2019年)年同期成長4倍，顯示連結帳戶扣款已逐漸成為消費支付新選擇。

隨著電子支付業務開放，行動支付方式從連結信用卡消費擴展至連結銀行存款帳戶扣款，中國信託銀行表示，「方便付」服務目前連結電子支付錢包業者包括街口支付、LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶)、icash Pay、悠遊付、橘子支付，連結電子票證業者包括悠遊卡，用戶以30歲以下最多、佔46%，其次是31歲至45歲、佔42%，上線至今累計綁定人數已逾80萬人，今年總綁定人數可望突破120萬人。「方便付」今年1月到4月總交易金額較去年同期成長四倍，每人每月平均交易金額較去年成長三倍，顯示連結帳戶扣款的使用率提升。

各家行動支付業者亦因應疫情推出防疫回饋活動，街口支付自今年3月16日起推出使用點餐自取、外送功能，筆筆回饋10%現金無上限；LINE Pay Money自今年4月16日起推出指定線上購物和點餐使用LINE Pay Money付款，筆筆消費享LINE POINTS 5%點數回饋，每月17號再享LINE POINTS 12%點數回饋。

(時報資訊)