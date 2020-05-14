國內疫情趨穩，外界關心何時針對陸海空交通逐步解禁？交通部政務次長王國材今天表示，量體溫、戴口罩依然維持，自由座及車上飲食會考慮先解禁，但都要看指揮中心的意思。

王國材說，依然「順著時中」直走，管制越來越嚴格，現在就是「逆著時中」解禁，慢慢一步一步解禁。目前量體溫、戴口罩依然維持，雙鐵自由座、車上飲食會先考慮解禁；防疫上，量體溫、戴口罩是最重要的部分，會看指揮中心的意思。

外界關心，自由座及車上飲食是否已經上報指揮中心？王國材說，還沒有，交通部明天會針對觀光跟公共運輸上的解禁步驟，召開防疫新生活會議，但一切都要看指揮中心的決定，結果會報給指揮中心，由指揮中心評估來決定。

王國材強調，交通部也是超前部署，交通運輸從短、中、長期解禁，或是所謂防疫旅遊、安心旅遊、及出入境旅遊等都會規劃好報指揮中心，由指揮中心隨著疫情發展，來通知該執行哪個階段。

(中時 )