警方立即護送老婦上巡邏車將渠帶返所，查詢其戶籍地將老婦平安送回家。（台中市警局第四分局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員魏嘉潁、林毓敏，日前執行巡邏勤務，於下午15時許接獲報案稱有行人誤闖中彰快速道路。員警立即火速趕往現場，發現1名老婦人獨自逆向行走在內側車道，1輛輛汽車從身旁高速疾駛而過，情況險象環生！員警立即護送老婦上巡邏車將渠帶返所，查詢其戶籍地將老婦平安送回家，聯絡賴婦之廖姓丈夫來照護太太，順利化解一場危機。

警方指出，員警到場時，只見老婦頭戴著安全帽獨自漫步在中彰快速道路上，身旁1輛輛汽車高速呼嘯而過，老婦毫無察覺身處險境，令員警看了直冒冷汗，納悶74歲賴姓老婦究竟如何在車流量大且高速行駛車陣中走到最內側車道。

員警見狀趕緊開啟警示燈、鳴笛示意車輛減速並將巡邏車駛至老婦身旁護送渠上車。對話過程中發現老婦疑有失智情形，只說要去找她先生，說不清楚自己欲前往何處，員警將老婦載返所查證身分，推測老婦年齡區間以人臉辨識系統查證身分及戶籍地。

警方順利聯絡到她的廖姓丈夫，廖男表示妻子年輕時頭部曾受傷，現今有老年癡呆的情況，因自己在大坑九號步道擺攤；猜想妻子可能是想找他才會誤闖中彰快速道路，很感謝熱心民眾報案及警方的火速幫忙，才能讓妻子安全返家。

南屯派出所長周景彬表示，隨著臺灣邁入高齡化社會，老人家因失智走失的案例越來越多；建議民眾可讓家中長者攜帶防走失手環或者識別證件，若發生走失情形可以立刻聯繫到家屬，也讚許同仁對待需要幫助者像對待家人一般，以同理心出發，盡所能的給予協助。

(中時 )