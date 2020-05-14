全國公務人員協會容譽理事長李來希批評時力立委王婉諭支持罷免高雄市長韓國瑜，用「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？」台北市長柯文哲14日對此回應，把他（指李來希）送到地獄。

柯文哲今赴議會針對新冠肺炎疫情防疫、紓困及產業振興作為專案報告，當他進入議會被媒體問及李來希的言論是否過於偏激？柯文哲回說：「把他送到地獄。」

(中時 )