李來希冷血批王婉諭 柯P：把李送到地獄 09:402020/05/14 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲14日赴議會專案報告。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國公務人員協會容譽理事長李來希批評時力立委王婉諭支持罷免高雄市長韓國瑜，用「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？」台北市長柯文哲14日對此回應，把他（指李來希）送到地獄。 柯文哲今赴議會針對新冠肺炎疫情防疫、紓困及產業振興作為專案報告，當他進入議會被媒體問及李來希的言論是否過於偏激？柯文哲回說：「把他送到地獄。」 (中時 ) #李來希 #柯文哲 #地獄 #小燈泡 #議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲主張酒店舞廳解禁 炮打中央「典型不想負責」 11:052020/05/10 政治 還清拚連任2千萬債務 柯文哲存款少365萬餘元 12:502020/05/13 政治 王婉諭挺罷韓 李來希轟：你女兒頭顱被踢到高雄 13:222020/05/13 社會 李來希PO文 韓國瑜呼籲停止仇恨言論並應道歉 14:532020/05/13 政治 李來希扯小燈泡頭顱 江啟臣：這種言論絕對無法令人認同 16:302020/05/13 政治 還清選舉2000萬貸款 柯文哲鬆口氣：總算佩琪不會怪我 16:152020/05/13 政治 國民黨擬開除李來希黨籍？本人回應曝光！ 17:042020/05/13 政治 嗆小燈泡媽惹議 李來希說話了！ 16:582020/05/13 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 23:582020/05/13 政治 柯還2千萬選舉債 存款少365萬 04:102020/05/14 政治要聞 政治熱門新聞 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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