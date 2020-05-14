受疫情影響，2020年第一季基於居家隔離防疫措施所帶動的宅經濟推動了中國遊戲產業的快速增長。據中國音數協遊戲工委的數據顯示，第一季度中國遊戲市場實際銷售收入達人民幣732億元，年增30％，季增25％。旺盛的遊戲休閒需求也推動了第一季中國電競顯示器整機市場的持續增長。群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2020年第一季中國電競顯示器整機市場的總出貨量約為70萬台，年增58％。

首先，在供應端，疫情影響了主力代工廠的復工進度，尤其是湖北地區代工廠所受影響更大。產能損失影響了主力電競品牌，如AOC和Inno&cn和新興品牌、如小米的供應情況，使得2～3月整機市場出現明顯的供應緊張局面。

其次，在需求端，受疫情管控的影響，網咖市場需求急速下滑。網咖市場從2月份開始停止營業，3月份陸續?動復工，但復工進度緩慢。網咖市場的需求下滑顯著影響了中國電競顯示器的市場需求。雖然電競酒店的需求在一季度快速增長，但其市場規模仍然很小，難以對電競線下市場的需求趨勢產生逆轉性的影響。

據群智咨詢（Sigmaintell）《中國大陸獨立顯示器線上市場月度銷量追蹤報告》數據顯示，2020年第一季中國電競顯示器線上市場總銷量約47萬台，相比去年同期增長1.15倍，仍維持高速增長趨勢。結合線上市場在電競市場中的比重趨勢來看，第一季線上市場的比重攀升至66％，為近兩年的高點。群智咨詢（Sigmaintell）分析，第一季中國電競顯示器市場在疫情影響下產生了需求轉移，第一、需求人群從以網咖業主為主轉向大眾玩家為主，第二、購機行為從線下市場為主轉向線上市場為主。

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