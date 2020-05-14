民進黨台北市黨部主委選舉互控爭議，昨天中常會決議，授權黨主席卓榮泰協調未果，今繼續協調破局；民進黨發新聞稿表示，民進黨2020台北市黨部主委的選舉，將自即日起暫停舉行，之後將依民進黨【紀律評議裁決條例】進行後續程序，以儆效尤。

卓榮泰表示，非常遺憾兩位候選人無法就加強自我約束的作法與保證達成共識。但是民進黨是一個民主政黨，更是一個負責任的政黨，針對黨職選舉出現相關爭議，民進黨必須確保選舉的順利與合法，也必須回應民眾對於民進黨的期待，不應放任爭議傷害民進黨的整體形象。

卓榮泰昨天代表向台北市黨部主委選舉候選人雙方協調一事，經分別與參選人薛凌及王孝維溝通後，由於兩位候選人對於簽署競選公約的內容無法達成共識。謹依昨天中常會決議，民進黨2020台北市黨部主委的選舉，將自即日起暫停舉行，之後將依民進黨【紀律評議裁決條例】進行後續程序。

卓說，民進黨將依中常會決議，在雙方未能達成具體共識的情形下，暫停台北市黨部主委選舉，後續相關程序則將依照黨內規定來辦理。

卓榮泰再次強調，民進黨是民主政黨，相關的選務工作也都依照民主機制運作。每一位民進黨黨員都應該遵守黨內規定，捍衛民進黨的價值。針對暫停台北市黨部主委選舉一事，雖然感到遺憾，但民進黨中央會依照黨內規定來處理，並確保其他的選務工作繼續順利進行。

昨天民進黨中常會決議，依據調查小組報告指出，相關爭議情形業已對本黨聲譽造成諸多實質傷害，情節如下：

(1) 對於雙方致贈文宣禮品等部分之質疑、指控，經告誡約束後皆已有所警惕，惟相關媒體報導已經對本黨形象造成傷害。

(2) 雙方支持陣營已在社群平台間嚴重互相攻訐，破壞黨團結，

縱使努力請候選人及其團隊約束各自支持者，仍無法避免繼續相互攻訐。

(3) 雙方紛爭已多次經由媒體報導，甚至調查小組會議相關內容亦經轉述揭露於媒體，造成相當負面的社會觀感，嚴重損及本黨形象。

3. 為避免選舉紛爭造成地方黨部的分裂，擴大對黨的傷害及雙方參選人的傷害，決議暫停5月24日台北市黨部主委選舉，並研議依【紀律評議裁決條例】繼續進行後續程序辦理，以儆效尤。

4. 5月24選舉當日，台北市黨公職及各候選人任何公開性帳篷及臨時服務據點之設置，依台北市黨部協調結果統籌規劃。

民進黨,台北市黨部主委選舉,薛凌,王孝維,卓榮泰

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(中時 )