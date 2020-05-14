統新(6426)今年第一季合併營收1.65億元、營業淨利4007萬元、稅後淨利3649萬元，年增率分別為29.84%、114.12%及109.64%，雖年初受到新冠疫情影響，重創全球經濟，惟5G建置及資料中心剛性升級需求仍在，隨著大陸逐步復工，驅動交貨動能，單季每股稅後盈餘0.95元。

在第一季財報亮眼助威下，統新今股價逆勢走揚，早盤黑翻紅後，漲幅達1%~1.5%，站上5日均線。

統新生產的產品包含被動元件WDM濾光片、光收發器濾光片以及其他精密光學產品所需之濾光片，受惠中、美、韓等國5G基地台所需之薄膜濾光片以及頻道計畫，帶動光通訊薄膜濾片的需求成長，雖今年受到疫情影響，5G布建時程放緩，但長期需求不變，目前基地台以10G & 25G產品作為初期佈建主力，為更提升高傳輸、低延遲以及高容量的需求，WDM薄膜濾光片的需求可期。

展望第二季，統新認為，目前大陸新冠肺炎疫情趨緩，看好出貨將可逐步回溫，維持營運穩健。

統新4月合併營收5779萬元，月減10.36%、年增50.19%，累計前4月營收2.22億元，年增加34.57%。

(時報資訊)