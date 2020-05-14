卓越(2496)第1季合併營收2億元，年減6.89％，歸屬於母公司稅後淨利0.14億元，年減34.7％，每股稅後盈餘為0.82元。主要受新冠肺炎疫情影響，使得光纖事業訂單出貨遞延所致；教育事業旗下陳立教育各分校積極落實防疫工作，整體開班穩定挹注學員收入認列，第1季整體毛利率、營業利益率分別為44.47％、8.62％。

卓越首季光纖事業營收下滑，但今年高二升高三的學員為最後一屆適用99課綱，家長與學生對於升學的重視，高二升高三留班率突破100％，教育事業營收比重較去年同期的68％提升至77％。

第2季卓越對教育事業相對樂觀，各所分校保持良好開課表現，在教育事業業務佈局上，除穩固陳立教育站穩高中領域營運基礎，提升國中、小學領域比重持續向上之重要策略執行，尤其卓越已於去年下半年完成聚焦幼兒、小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」師資培訓、線上線下教材研發等，並結合集團教育事業課輔、招生團隊資源整合，5月集團業務佈局再下一城，「陳立小學堂」首間旗艦店插旗台中七期地區，預計5月17日正式營運，亦為全台首間親子共學基地，有望整體策略效益逐步發酵。

(時報資訊)