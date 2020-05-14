民眾黨立委高虹安上任至今約100天，談起這一年來從大數據專家到幕僚及當選立委過程，高虹安今接受電台專訪表示，政治跟以前所學很不同，不同於工作老闆會設定KPI，政治沒有標準答案，不管怎麼做很難達到100分。對於近期政府紓困措施引發民怨，甚至有人把矛頭指向立委，質疑沒有替民眾把關，高虹安說，紓困方案措施其實在預算書看不到各部會的細節，必須要靠向各部會所資才能看到全貌，但部分部會對於索資不是那麼友善，已經向立法院長游錫堃反映此事。

高虹安指出，上任立委以來，部分部會回應立院態度不是那麼友善，面對立委所資，各部會回覆也不是那麼即時，連民進黨委員也認為這會期所知比較辛苦，她有游錫堃院長反映過此事，游院長說會了解後看怎麼改善。

台灣防疫有成，行政團隊民調高，但近期政府紓困措施狀況百出，民眾抱怨連連，高虹安坦言，當初立法院審查紓困振興特別預算時，預算書看不到紓困方案細節，並需要事後靠向各部會索資才能看到全貌。

高虹安說，陳時中部長成功幫台灣做到防疫，成績有目共睹，但也不代表在野黨團沒有發揮空間，在質詢台上仍可以大家一起思考如何讓台灣變更好，像是先前質詢的口罩政策等，透過立委質詢各部會可以找到改善空間，這是正循環。

520蔡總統第2任期將展開，行政院長蘇貞昌雖續任閣揆，但今天行政院會後將率領內閣總辭，520後行政團隊將面對紓困及振興執行挑戰，高虹安說，民眾黨作為在野黨，會持續每週開記者會、座談會，密集跟相關部會對話，協助民眾反映困難。

高虹安說，擔任立委職責除質詢監督政府外，另一環節就是預算審查，不同於民間編列預算與執行效率，讓她感到最驚訝的是，民間企業會在前一年度先完成預算編列，照理說今年度公務預算去年就要審完，但近期還在審今年度的預算，今年度預算已經到5月都還沒審查通過，如果預算被凍結刪除，預算要如何執行令她感到不解，也認為國家預算編列效率有改善空間。

(中時 )