由經濟部工業局、高雄市政府經發局共同主辦的「放視大賞」，今年雖受疫情影響取消實體展覽，但競賽學校投件數不減反增，相較去年逆勢成長134％，今年因新冠肺炎（COVID-19）取消實體頒獎典禮，不過，將在5月15日晚間7點，透過FB粉絲團，在「放視大賞 & K Square」及「KOSMOS體感奇點」直播，公布得獎結果，獲獎團隊將可得到新台幣5千到5萬元不等獎金。

高雄經發局長伏和中14日指出，今年學生的設計創意，深受企業讚賞，各類別作品題材，豐富多元，例如產品設計組由雲林科大視傳系設計的「小手保衛隊」，特別針對疫情祭出防疫妙招，設計印有病菌圖案的「貼紙肥皂」，可以黏在手上，養成孩子勤洗手的好習慣，包裝更印有病菌知識卡，方便親子閱讀，獲得評審高度肯定。

他說，高市府積極推動產業發展，除了持續舉辦放視大賞等各類創意活動外，更透過地方型SBIR、體感計畫補助等方案，提升企業研發能量。其中，體感計畫以KOSMOSPOT奇點站上架平台，以及KOSMOS HATCH奇點艙媒合輔導，提供曝光管道及業務拓展的對接平台，迄今已有三案成功打入阿拉伯及香港等海外市場。

經發局表示，因應疫情衝擊，今年特別規劃「放視校園出巡GO」，結合網紅與評審，深入校園採訪報導優秀作品，並透過線上作品展覽、一天一校設計接力賽等各式活動，讓參賽學校、系所、競賽件數由去年的89校、213系、2042件，分別成長到104校、269系、4791件，參賽件數增加2,749件，成長134％。

(工商 )