大家愛「嘉玲」(零確診)！劍湖山（5701）向醫護警消人員致敬，即日起至6/30止，祭出醫護警消相關人員，憑工作證、識別證、服務證等到劍湖山世界購票，本人0元；5月與6月壽星優惠加碼至6/30止，當日壽星入園0元、當月壽星200元。

此外，醫護警消相關人員與壽星憑證至劍湖山咖啡茶藝博覽館，還可享首獎咖啡飲品系列第二杯0元優惠。

「嘉玲」一直來，大家心歡喜，劍湖山世界與民眾一起為「嘉玲」打氣！除上述優惠，還推出深受大小朋友喜愛的折造型氣球體驗活動，即日起至6/30止，邀請造型汽球達人，在樂園教大小朋友一起免費體驗折造型氣球；另外，醫護警消相關科系教職人員與學生，憑證購票優惠每人199元。

劍湖山渡假大飯店也推出向醫護人員致敬專案，自即日起至7/15止，憑醫護證，到蔚藍西餐廳即可享399元(免服務費)，醫護人員專案住宿優惠，兩人同行一泊一食住宿，每房1800元。

另外，蔚藍西餐廳也推出感恩回饋活動，即日起至5/31止，到蔚藍西餐廳享用午餐，憑用餐發票，下午2點遊樂園門票只要99元。

(工商 )