川普政府持續向中國施壓，管理規模數百億美元的美國聯邦退休基金獨立委員會（FRTIB）13日宣布，無限期延後投資中企的計劃，以應對新冠肺炎下的經濟衝擊。

路透報導，FRTIB的聲明可能是日前白宮施壓所致。日前傳白宮國家安全顧問奧布萊恩和經濟顧問庫德洛曾致信給勞工部長斯卡利亞，稱不希望FRTIB投資中企。FRTIB管理聯邦雇員和軍人的退休儲蓄基金，原本有計畫追蹤指數投資中國企業資產。

(工商 )