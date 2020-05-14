美國聯邦退休金宣布無限期暫停投資陸企 09:532020/05/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普政府持續向中國施壓，管理規模數百億美元的美國聯邦退休基金獨立委員會（FRTIB）13日宣布，無限期延後投資中企的計劃，以應對新冠肺炎下的經濟衝擊。 路透報導，FRTIB的聲明可能是日前白宮施壓所致。日前傳白宮國家安全顧問奧布萊恩和經濟顧問庫德洛曾致信給勞工部長斯卡利亞，稱不希望FRTIB投資中企。FRTIB管理聯邦雇員和軍人的退休儲蓄基金，原本有計畫追蹤指數投資中國企業資產。 (工商 ) #投資中 #FRTIB #國聯 #無限期 #施壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 英女王無限期停止公開活動 白金漢宮27年來首度關閉 10:382020/05/11 國際 1分鐘看世界》美失業率恐達25％ 英女王無限期停止公開活動 11:492020/05/11 國際 美聯15隊全拿過分區冠軍！國聯3隊仍須努力 15:502020/05/11 體育 大聯盟7月初開打 僅剩82場例行賽國聯加入DH 23:262020/05/12 體育 娛樂8點半》影壇公認第一美人 美過閨密林青霞竟收山老早就嫁 20:202020/05/13 娛樂 美CIA控陸施壓WHO遲發疫情警告 關鍵文件曝光了 07:002020/05/14 國際 施壓中國配合疫調 美議員擬立法祭制裁 04:102020/05/14 全球財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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