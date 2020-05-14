俄羅斯女網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）因甩肉58公斤，在網路上擁有高人氣；不過她日前被前夫爆料，與小20歲繼子弗拉基米爾（Vladimir）大搞不倫戀，甚至還在家中發出歡愉聲。對此瑪麗娜不甩外界眼光，頻繁貼出2人恩愛照，希望可以獲得大家支持，結果慘遭砲轟。
瑪麗娜13年前與前夫阿列克謝（Alexey）結婚，與對方養育對方和前妻所生的7歲兒子弗拉基米爾（Vladimir），並陸續領養了5名孩子，但看似美滿的婚姻，卻以離婚收場。阿列克謝日前在節目上控訴，聽見瑪麗娜竟與弗拉基米爾在房間進行性行為的歡愉聲，當下心都碎了。
節目播出後，引發社會激烈討論。不過瑪麗娜不甩外界眼光，常常在IG上放閃，試圖獲得眾人的祝福。瑪麗娜近日寫下，「你永遠不知道生活會怎樣，何時會遇到一個讓你微笑的人，我知道有些人會判斷我們，其他人會支持我們，但我們很高興，也希望你也能如此。」
貼文發出後沒有獲得支持，反而引發網友激烈圍剿，批評他們2個道德觀念根本有問題。即使如此，瑪麗娜仍堅定透露，已經開始計畫婚禮，迫不及待與弗拉基米爾組織家庭生小孩。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。