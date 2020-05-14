俄羅斯女網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）因甩肉58公斤，在網路上擁有高人氣；不過她日前被前夫爆料，與小20歲繼子弗拉基米爾（Vladimir）大搞不倫戀，甚至還在家中發出歡愉聲。對此瑪麗娜不甩外界眼光，頻繁貼出2人恩愛照，希望可以獲得大家支持，結果慘遭砲轟。

瑪麗娜13年前與前夫阿列克謝（Alexey）結婚，與對方養育對方和前妻所生的7歲兒子弗拉基米爾（Vladimir），並陸續領養了5名孩子，但看似美滿的婚姻，卻以離婚收場。阿列克謝日前在節目上控訴，聽見瑪麗娜竟與弗拉基米爾在房間進行性行為的歡愉聲，當下心都碎了。

節目播出後，引發社會激烈討論。不過瑪麗娜不甩外界眼光，常常在IG上放閃，試圖獲得眾人的祝福。瑪麗娜近日寫下，「你永遠不知道生活會怎樣，​​何時會遇到一個讓你微笑的人，我知道有些人會判斷我們，其他人會支持我們，但我們很高興，也希望你也能如此。」

貼文發出後沒有獲得支持，反而引發網友激烈圍剿，批評他們2個道德觀念根本有問題。即使如此，瑪麗娜仍堅定透露，已經開始計畫婚禮，迫不及待與弗拉基米爾組織家庭生小孩。

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(中時電子報)