發起興建台東南迴醫院，有台灣史懷哲之稱的台東醫師徐超斌，13日深夜在發文罹癌化療，請5個月病假，14日銷假開始上班，徐超斌說，在新冠肺炎肆虐以及自身健康危機的雙重陰影下，他今年生日是最特殊也最令人難忘的1年，但他仍樂觀的說「我很好，請大家放心。」

徐超斌說，努力奮鬥多年的醫療財團法人南迴基金會在去年終於正式立案完成，他我也回任了南迴健康促進關懷服務協會理事長一職，正當躊躇滿志準備繼續往前邁進時，或許是因常年奔波過於疲累的緣故，身體出現了抗議的警訊。

檢測完卻意外發現居然是鼻咽後壁惡性腫瘤！聽了切片報告的結果，他腦海頓時空白了好一陣子，徐超斌不禁產生疑問，在這個至關重要的節骨眼，他的健康卻亮起了大紅燈！如此的身體狀況，還能往夢想前進嗎？

徐超斌表示，他決定封鎖消息，獨自面對1個人的戰爭，12月底我默默地前往台東馬偕醫院展開抗癌之旅，絕大多數的人在聽聞惡性腫瘤上身時，第1個閃入腦海的念頭是幾年存活率多少？然而擔任20多年的急診醫師，他早已看淡這些統計數字，與其提心吊膽成天擔心還能活多久？不如把每天當最後1天認真地活著。

「但心中最放不下的牽掛仍是他熱愛的南迴偏鄉」，徐超斌說，打從他高舉南迴醫院的大旗以來，他早已覺悟自己的生命已不只屬於我個人，而是與南迴鄉親息息相關，他目前唯一能做的是鼓勵工作夥伴堅守崗位繼續苦撐，把握當下能撐1天是1天。

徐超斌強調，親愛的朋友啊！請大家別為他擔心，雖然經過了一番折騰與病魔搏鬥，但昔日那個大家熟悉的超人醫師在此宣告：他回來了！超人即將再次起飛，和您一起攜手飛向夢想的遠方。

(中時 )