新冠肺炎疫情造成美國境內職業運動停擺，繼亞歷桑納州之後，佛羅里達州的迪桑提斯（Ron DeSantis）州長今（14）日宣布，歡迎各項職業運動在佛州恢復練習與比賽，不過目前仍須在無觀眾的狀態下進行。

迪桑提斯在記者會說，「歡迎所有職業運動在這裡進行練習和比賽，無論是什麼地方的球隊，如果無法恢復運作，我們會在佛羅里達州為您找到一個位置。」

上個月，迪桑提斯就宣稱體育運動是「必不可少的服務」，事實上，他的第1階段計劃是在本周重新開放全州絕大部分地區，而最後兩個郡邁阿密戴德（Miami-Dade）和布羅瓦（Broward）也將於下周一開放。

迪桑提斯強調，「人民渴望讓一些事物重新回到生活中，我認為我們可以用安全的方式做到這點。」而這些事物正包括棒球、籃球、美式足球等職業運動。

此外，在佛州之前，亞歷桑納州州長杜西（Doug Ducey）昨日已宣布，只要符合「美國疾病控制與預防中心」的規定，各項職業運動包括MLB、NBA、NHL等，都可望於周末在該州恢復比賽，但尚不能開放球迷進場。

(中時 )