有「美國政府吹哨人」之稱的生物醫學高級研究與發展管理局前局長卜萊特（Rick Bright）13日示警，美國今年恐迎來「史上最黑暗的嚴冬」。

有「美國政府吹哨人」之稱的生物醫學高級研究與發展管理局前局長卜萊特（Rick Bright）昨（13）日表示，如果美國政府再不採取果斷行動嚴防新冠肺炎疫情反撲，美國今年恐迎來「史上最黑暗的嚴冬」。

美聯社報導，自陳因提出建言、嚴防新冠肺炎大流行而遭美國總統川普開除的美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）前局長卜萊特，昨日在一份準備用於14日眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會的證詞中提出警告，「我們的機會之窗正在關閉，如果我們不能基於科學證據發展出國家級的合作因應措施，我擔心疫情將會變得更糟，而且持續很長一段時間，造成空前疾病及傷亡。」

卜萊特說：「事實是，今年秋天新冠病毒會再重新席捲而來，加重季節性流感帶來的挑戰，同時也對我們的醫療照護系統帶來前所未有的壓力。」

「如果不規劃及執行我和其他專家提出的防疫步驟，2020年冬天將會是現代歷史上最黑暗的嚴冬。」

卜萊特在證詞中提出4點建議，包括：1.建立國家級病毒檢測策略；2.加強教育大眾勤洗手、公共場合戴口罩等基本防護措施；3.提高生產病毒檢測及醫療照護人員所需的基本用品及設備；4.建立能夠公平分配基本設備及用品的系統。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至14日上午10時，美國已有近140萬人感染新冠肺炎，逾8.4萬人喪命。疫情重創美國經濟，未來失業率有可能飆升至1930年代大蕭條水準，川普急著解封，重啟經濟活動。

卜萊特本月初爆料，早在1月就對美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）提出建議，及早投入疫苗研發及儲存相關物資以因應疫情，不料後來成為川普政府攻擊對象，並且在4月遭到解職，卜萊特去職後轉當起吹哨人，公布政府防疫失職內幕。

(中時電子報)