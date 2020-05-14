肝臟生病不會痛，容易被人忽略，而現代人的生活方式，更是常常讓肝臟加班，養生粉專《CheckCheckCin》在臉書發文分享，熬夜、睡眠不足、不忌口、壓力大、情緒不穩、抽菸喝酒與胡亂進補，都是常見的五大「傷肝」行為。

粉專《CheckCheckCin》在臉書發文表示，肝臟每天都為我們加班工作，光睡眠充足就很多人都做不到。中醫理論的「肝」，除了該器官外，也包括腦及神經系統。肝附則藏血與疏泄，人的情緒、飲食習慣和睡眠都會影響此功能，現代人的生活方式，更是容易傷肝。﻿

粉專《CheckCheckCin》也分享生活中的五大「傷肝」行為，睡眠不足、熬夜都會影響身體順利排毒，因此輪班工作者（日夜顛倒）易使肝無法順利工作；再者，情緒不穩定（壓力大、焦慮）等容易造成肝鬱氣滯，嚴重恐吐血昏倒。

粉專《CheckCheckCin》也說，飲食不節制，愛吃辛辣油膩、加工食品恐加重肝臟負擔；抽菸喝酒更不用說，為了代謝其中的有害物質，會加重肝臟負擔，甚至讓肝細胞受損；沒配合體質就胡亂進補也很NG，像濕熱體質者，亂吃藥膳鍋、人參雞，就等於火上加油，易造成肝臟負擔。﻿

(中時電子報)