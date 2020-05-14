蔡英文總統將在5月20日連任就職，國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪表示，520除了展望未來，也要檢討過去，已委託外面單位做民調，明天對外公布結果，民眾雖可接受蔡政府總體施政，但若把青年薪資偏低、司法改革、能源等議題拆解來看，民調就不見得居高不下。

江啟臣說，首先恭喜蔡英文連任，但大家可回顧過去4年蔡政府執政，那些可加強以及滿意的地方，既然民眾願意投票再給蔡政府4年任期，就代表對蔡政府有期待，但過去問題到底解決多少，同時也需要被檢視。

至於給蔡英文打幾分，江啟臣泰然地說民意已經決定，總體而言，民眾對蔡政府目前施政還算滿意可接受，但他強調過去未解決的問題也不該被忽略，包含經濟發展、兩岸關係、能源議題、司法改革、青年薪資偏低等，拆開來看民調就不見得居高不下，明天對外公布民調結果。

詢及獨派向蔡英文喊話就職演說不要再談中華民國，改稱台灣，對此，江啟臣不支持這樣做，並推估蔡英文這樣做的機會不大，「若不談中華民國就不要就職，因為就職典禮名稱就提及中華民國，要不然當初是參選哪一國的總統」。

江啟臣說，或許蔡英文就職演說講稿中，中華民國與台灣會交替出現，或者連在一起講，雖然統獨立場不同，但在中華民國憲政體制下，就是中華民國的總統，要變更就要走正常法律途徑才符合民主。

(中時 )