新冠肺炎疫情爆發，衝擊民眾出國旅遊意願，就連公事出差也跟著喊停，造成許多航空業相繼爆出困境，航空公司巨頭接連傳出將要裁員藉此降低支出。日前，法新社報導，波音計畫將裁民航部門10%人力；最新歐洲航空巨擘空巴，也驚傳要大規模裁員1萬人。

路透社引述知情人士報導，空巴正在研擬重組計畫，該計畫包括大規模裁員，路透上月報導，該計畫預計裁員1萬人，消息人士則指出，該公司將於周四與工會進行會議，討論休假計畫。

依據法國法律規定，空巴須要與工會討論談判後，才能發布整頓措施，因此，有關裁員人數與決策還需要一段時間才會出爐。空巴目前在法國、德國、英國已實施無薪假來降低人事成本。

在疫情之下，全球航空業都面臨艱難時刻，此前，法新社報導，波音計劃將裁民航部門10%員工，降低人事成本。此外，奇異集團旗下子公司奇異航空於本月4日，也宣布將透過自願與非自願離職，將今年全球勞動力大砍25％。

(中時電子報)