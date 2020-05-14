國發會主委陳美伶今（14）日上午發給國發會同仁一封信中表示，她剛才已正式被告知520後不再續任國發會主委，感激國發會同仁豐富了她在國發會的日子。

她指出：「剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任國發會主委！能夠卸下重擔，誠摯的向我最親愛的國發團隊每一位夥伴致謝，我心中充滿著無限的感恩與敬意。」

陳美伶在發給國發會主管群組的信中表示：「感謝國發團隊全體同仁近一千個日子夙夜匪懈的共同打拼與努力，你們是最棒的公務員，是國家最重要的資產，記得要永遠對工作有熱情、對服務人民有使命感！

感謝包括美國商會、歐洲商會及日本工商會所有朋友的支持，讓白皮書的每項建議可以獲得解決及進展！二年來我們共同完成許多過去許久未能處理的難題！

感謝各工商團體對國發會的鞭策，讓許多陳痾舊案得以透過法規鬆綁迎?而解，改善投資經營環境！

感謝Startup Island Taiwan的台灣新創團隊，你們讓我看到台灣的希望與未來，讓我的工作增添活力與生氣！

感謝全國，包括離島（尤其馬祖）的地方創生團隊，你們的聰穎與智慧打造一個個感動故事，讓我俯仰之間充滿熱情及熱血！

未來，我們只是在不同的時空見面，我們的心還是在一起的！

感恩、感謝、感激你們豐富了我在國發會的日子！

美伶姐永遠在這裡2020.5.14」

(工商 )