恩德科技橫跨木工機及工具機兩生產領域，上半年台灣木工機訂單滿載，營收及獲利尚未展現，第一季每股虧損0.08元。4月合併營收2.73億元，較去年同期減少15.32％；前4月合併營收11.12億元，比去年同期衰退11.92％。

企業、醫院、百貨公司美食街及餐廳等行業，因應這波新冠肺炎疫情要保持社交距離，紛紛訂製透明壓克力板作為座位隔間，需要用到木工機切割壓力克板，造就恩德台灣上半年木工機訂單滿載，訂單能見度看到七月。

恩德與持股近八成的總格精密，兩公司在手訂單合計12億元，囿於併購德國工具機廠還無法復工，無法反映在第一季合併營收及獲利。恩德第一季合併營收雖下滑至8.16億元，成本下降，毛利率從去年同期27.61％提高至32.74％，本業獲利341萬元，業外虧損0.18億元，造成稅前虧損0.14億元，淨損歸屬母公司0.16億元，每股虧損0.08元。恩德表示，第二季出貨會優於第一季，今年營運目標是轉虧為盈。

(工商 )