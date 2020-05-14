喬福機械外銷以歐美為主要市場，第一季營收及獲利，雖受中美貿易戰、新冠肺炎疫情雙重影響而雙雙下滑，卻是唯一本業獲利及整體財報還有獲利的工具機廠，EPS從去年0.6元降至0.24元。4月營收劇減至570.3萬元，年減幅達92.14％；前4月營收1.05億元，年減54.18％。

工具機業原本寄望中美簽署第一階段貿易協議，可帶動農曆年後訂單增長，沒想到，大陸爆發新冠肺炎疫情，造成大陸各行各業普遍延後至2月底或3月初開工。復工後，大陸發展AI、5G及智慧城市等新基礎建設，帶動訂單慢慢回穩，歐美卻又成為疫情重災區，幾乎全面停工，影響台灣工具機外銷歐美，第一季營收普遍不佳，本業幾乎是虧損，出現賺少賠多的局面。

喬福是目前公布第一季財報的工具機上市櫃公司，唯一本業及整體都有獲利的工具機廠。第一季合併營收近1億元，本業獲利303萬元，稅前淨利0.26億元、本期淨利0.2億元，EPS從去年同期0.60元降至0.24元。

(工商 )