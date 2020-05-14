買盤進場，周三紐約期金續漲；因美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑爾(Jeremy Powell)表示，若有必要將採取更多刺激經濟措施，以緩解冠狀病毒(COVID-19)對經濟的衝擊，使市場預估美國負利率的可能性，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵期金續漲。

終場6月黃金漲9.6美元，報每盎司1716.4美元，7月白銀跌0.04美元，報每盎司15.67美元，7月白金跌7.6美元，報每盎司769.8美元，6月鈀金跌44.7美元，報每盎司1790.7美元。(商品行情網)

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