《商情》買盤進場 周三紐約期金續漲 10:002020/05/14 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，周三紐約期金續漲；因美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑爾(Jeremy Powell)表示，若有必要將採取更多刺激經濟措施，以緩解冠狀病毒(COVID-19)對經濟的衝擊，使市場預估美國負利率的可能性，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵期金續漲。 終場6月黃金漲9.6美元，報每盎司1716.4美元，7月白銀跌0.04美元，報每盎司15.67美元，7月白金跌7.6美元，報每盎司769.8美元，6月鈀金跌44.7美元，報每盎司1790.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #期金 #續漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 為升 主力買盤助威 04:102020/05/10 證券．權證 球迷餓壞了 想進食不要禁食 04:102020/05/11 運動天地 《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期金走軟 10:002020/05/11 財經 中職》為球迷爭取開放飲食 聯盟爭取周五解禁 16:532020/05/11 體育 衝人氣 中職爭取周五起開放飲食 04:102020/05/12 運動天地 《商情》美元走強 打壓周一紐約期金下跌 09:432020/05/12 財經 《商情》買盤進場 激勵周一LME期鉛漲逾1.6％ 09:432020/05/12 財經 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期棉續漲 10:002020/05/12 財經 《商情》美元走軟 周二紐約期金走強 10:002020/05/13 財經 逐洞賽|倫元投顧分析師陳學進 17:462020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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