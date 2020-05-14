供應鏈受全球新冠肺炎疫影響，藥品代工訂單減少，保瑞藥業(6472)首季合併營收為新台幣3.73億元，相較去年同期微幅減少2.4%；毛利率35%，稅前盈餘4663.4萬元，淨利歸屬母公司業主4446.9萬元，年減率49.03%，EPS 1.1元。

保瑞表示，在疫情影響之初，便迅速啟動了企業永續運作計畫（BCP, Business Continuity Plan），逐一檢視訂單與原物料供應，確認原物供貨與庫存無虞，穩定生產運作，雖然Ｑ1國外藥品代工訂單因供應鏈受全球疫情影響略為下修，但整年度訂單仍持穩，目前除既有客戶續談合作新約，亦陸續增加新客戶訂單。

法人表示，保瑞治療低血鉀症Potassium Chloride ER的口服緩釋劑型藥(KCl)預計8月如期於美國上市，可帶動營收成長，並提升竹南廠的產能利用率，除了代工事業持穩發展，GSK加拿大藥廠購併案預計在第四季完成合併。

(時報資訊)