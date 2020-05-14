緯創(3231)董事會通過第一季財務報表。首季合併營收為1737億元，營業淨利為19億元，稅前淨利為18.82億元，稅後淨利為7.26億元，每股盈餘為0.26元。此外，緯創也提高子公司緯新資通(昆山)資本支出估值，由6805萬美元，調高至7954萬美元；至於印度子公司Wistron InfoComm Manufacturing Private Limited相關設備之投資金額由原不超過7600萬美元，變更為擬於不超過1億6530萬美元之額度取得設備。上述2者合計的資本支出金額，較原先估值增加了近7成。

依照緯創規劃，預計今年在非中國區的產能將達20～25％，至2021年則將有達5成產能來自非中國產線。此次擴擴大陸昆山和印度資本支出計畫，大陸的資本支出增幅僅11％；但印度資本支出增幅卻是倍增達107％。

法人出具最新報告認為，雖然緯創在下半年的NB成長動能依然強勁，但有幾項逆風因素要克服：一、來自於客戶iPhone組裝和LCM業務的獲利貢獻較低，受到新款機種的發表遞延以及LCD模組淡出因素影響。二、企業IT支出減少，隱藏伺服器業務動能放緩。三、預估第三季的NB表現持平，此無法彌補其他消費性產品線的業績疲弱。

(時報資訊)