日本樂天市場國際版（Rakuten Global Market）宣布即將在今年6月1日停止服務，台灣樂天市場聲明，未來將會由樂天集團旗下兩大服務：樂天全球集運（Rakuten Global Express）與樂天國際貿易（Rakuten Global Trading）接棒原先日本樂天市場國際版的業務。

台灣樂天市場指出，將整合日本樂天跨境網購版圖，以樂天國際貿易公司為利基，提供優質日本代購與進口日本嚴選商品兩大服務，並同時深耕Rakuten Global Express樂天全球集運服務，兩大跨境購物服務將全方位提供台灣消費者更便捷、更豐富並且更快速到手的日本商品購物體驗。

宣布終止服務的日本樂天市場（國際版）是日本樂天於10年前提供具備不同語言的購物平台，方便海外消費者直接跟日本樂天市場有提供海外配送的店家下單，再由店家透過國際物流出貨。

Rakuten Global Express（樂天全球集運）是一個提供多國語言的集貨國際物流服務，服務對象包含日本樂天市場店鋪，以及所有日本購物網站的跨境集運。樂天全球集運讓海外消費者採購日本樂天與其他網站的商品後，可以透過集運來降低跨境消費的物流費用。現行的日本樂天市場（國際版）僅提供有支援國際配送的日本樂天市場店鋪，所以樂天全球集運的上線讓全日本樂天商品皆可支援跨境販售，滿足海外消費者日本商品豐富與多樣選擇的需求。

(時報資訊)