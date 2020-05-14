《港股》恆指開盤走低 騰訊市值超越阿里 10:002020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美股周三收黑拖累影響，香港恆生指數周四開盤走低，跌375.62.2點或-1.55%，為23840.68點。國企股跌52.14點或-0.53%，為9783.57點。 家庭電器類股跌2%，保險類股跌1.8%，銀行類股跌1.7%。 騰訊發布財報，營收年增26%，表現優異，股價一度高升3.35%，總市值超越阿里巴巴。小米跌0.33%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 危老申請＋都更 全年翻倍衝1,400案 04:102020/05/10 財經要聞 《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 財經 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 味全分割林鳳營 提升牧場效益 04:102020/05/12 產業．科技 《港股》恆指開盤漲1.53％ 蘋概股小跌 10:002020/05/12 財經 《期貨》5月台指期開跌82點 金融期、電子期走低 09:262020/05/13 財經 《港股》美股大跌＋美中緊張升高 恆指開低0.55％ 10:342020/05/13 財經 《港股》恆指周三小跌0.27％ 消費股逆勢大漲 17:052020/05/13 財經 拼多多市值超越兩個百度 04:102020/05/14 全球財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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