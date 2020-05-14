受美股周三收黑拖累影響，香港恆生指數周四開盤走低，跌375.62.2點或-1.55%，為23840.68點。國企股跌52.14點或-0.53%，為9783.57點。

家庭電器類股跌2%，保險類股跌1.8%，銀行類股跌1.7%。

騰訊發布財報，營收年增26%，表現優異，股價一度高升3.35%，總市值超越阿里巴巴。小米跌0.33%。

(時報資訊)

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