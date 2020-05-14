1.世界(5347)：外資連6日擴大買超，本土法人近兩日跟進，今早股價一度逆勢強彈約3.5%，收復5日線。
2.中鋼構(2013)：風電政策紅利加持，不畏外資連兩日調節，早盤股價彈升近3.5%。
3.世紀鋼(9958)：首季EPS 0.55元，較去年同期的0.07元大幅成長，昨外資回補小幅買超，拉升今早股價逆漲逾2.5%，收復5日線。
4.士紙(1903)：5日線有撐，早盤開低後一度衝上42.8元，惟首季EPS-0.18元，賣壓轉沉限縮漲幅。
5.日成-KY(4807)：首季EPS 1.34元，較上季的0.85元成長、較去年同期的-1.24元轉虧為盈，早盤量價續揚，觸及漲停。
6.建準(2421)：下半年業績看俏，外資連買超5日、投信也由賣轉買，早盤成功跨過50元，為2018年10月底以來新高價。
7.大毅(2478)：首季獲利大噴發，EPS 1.67元，回檔空間有限，早盤反攻逾6.5%，回到80元之上。
8.嘉澤(3533)：Q1純益年增3成創同期新高，Q2仍有高點可期，大漲近8%創新天價。
9.宜特(3289)：檢測市場需求穩，今年營運勝去年，多方向上邁大步，寫9個月高點。
10.台泥(1101)：首季淨利大減24%，外資連賣超3日合計逾6500張，股價退回月線之下，跌幅逾1%。
11.直得(1597)：Q1戰勝疫情仍獲利，早盤開低走高。系微(6231)：旗艦新品支援微軟，早盤放量突破70關，一度漲逾8%。
12.新洲(3171)：配息調高至1.5元，激勵早盤一度觸及漲停。
13.海悅(2348)：首季EPS 2.03元，創次高，早盤漲逾2%。
14.永豐金(2890)：存糧過冬，股利少發近8億元，早盤壓低整理。
15.群聯(8299)：Q1獲利翻倍，毛利、獲利、EPS均締新猷，早盤挾大量上漲近2%。
16.旺矽(6223)：Q1財報優、Q2續拚旺，加上台積電題材，內資相挺下，股價續揚逾2%
17.中連貨(5604)：首季獲利年增近3倍，EPS為0.12元，中市府擬徵收西屯區土地，協議9.81億元，晨盤續高漲逾6.5%，再寫波段高價。
18.南帝(2108)：手套需求強勁，惟股價位高有壓，外資連2日賣超，早盤下挫逾3%。
19.智邦(2345)：Q1獲利創同期新高，晨盤逆勢走揚2%，站穩五日線。
20.國光生(4142)：擬現增參與發行GDR，上限1.2億股，昨獲外資翻多相挺，晨盤噴量勁彈5%，改寫逾6年高價。
21.合一(4743)：入列MSCI+抗體新藥技術授權報佳音，連拉2根漲停慶賀，飛上天價87.1元。
22.泰博(4736)：Q1獲利登峰，Q2續拚高檔，晨盤挾量攻頂，改寫天價265元。
23.瑞基(4171)：試劑狂銷，4月營收大躍進，連拉兩根漲停，再寫天價250元。
24.錸德(2349)：減資加持股價補漲，連拉4根漲停，登波段高。
25.友訊(2332)：昨獲自營商買超500張，晨盤放量彈高5%，衝上14元。
26.茂迪(6244)：綠電題材續火，惟遭列警示股，晨盤走勢震盪激烈，盤中漲約6%。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。