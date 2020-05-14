影》行政院長蘇貞昌率內閣總辭 10:042020/05/14 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌率內閣總辭。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】行政院長蘇貞昌率內閣總辭｜2020.05.14 總統蔡英文的520就職日在即，行政院長蘇貞昌今日循憲政慣例，率內閣進行總辭，並拍下大合照。 (中時電子報) #行政院長 #蘇貞昌 #內閣總辭 #總統蔡英文 #520就職 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困讓2022提前開打？葉元之爆：這2人是綠選新北人選 11:312020/05/10 政治 政院紓困引發混亂 陳菊：無法做到100分請多諒解 11:332020/05/10 政治 紓困之亂 衛福部坦言：蘇貞昌沒把話講清楚 10:432020/05/11 政治 520就職典禮 主視覺設計曝光 伴手禮防疫為主軸 13:332020/05/11 政治 蔡英文520就職 儀式從簡 13:522020/05/11 政治 葉元之批蘇貞昌 騙新北不止一次 14:382020/05/12 政治 批蘇貞昌紓困不及格 王世堅：應普發一萬元！ 14:422020/05/12 政治 520就職紀念酒 家樂福今起限量開賣 23:322020/05/12 消費 520就職倒數 最新民調「兩岸關係不會回溫」 10:482020/05/13 政治 主播侯乃榕 獨挑520就職典禮主持大樑 21:532020/05/13 娛樂 政治熱門新聞 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 李來希扭轉罷韓？陳揮文斷言結局是... - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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