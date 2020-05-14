苗140線砂石車撞自小客車 3人受傷 10:252020/05/14 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣三義鄉苗140線17公里處，14日上午9點多發生車禍，消防局表示，現場為2輛砂石車中間夾1輛自小客車，自小客車受擠壓變形，傷者總計3名，通報三義、卓蘭分隊人車前往救援，協助傷者脫困中。 (中時 ) #小客車 #自小客車 #客車 #傷者 #砂石車 也許您會感興趣 推薦閱讀 封口費？錢櫃爆拿3600元換切結 嚇訴訟漫長拒道歉 07:452020/05/10 政治 跌落4米深邊坡 南投5旬男意識不清急送醫 14:132020/05/10 社會 國三休旅車與自小客車事故 5歲男童甩飛車外受傷 17:082020/05/10 社會 男裸開賓士連環撞 落跑裸奔逛大街強制就醫 13:512020/05/11 社會 小客車撞路邊客運 駕駛竟逃逸無蹤 15:222020/05/12 社會 廂型車疑搶快違規左轉 遭砂石車攔腰撞翻 16:122020/05/12 社會 失速衝撞國光客運逃逸 女駕駛到案供稱：太害怕！ 16:502020/05/13 社會 社會熱門新聞 電蚊拍正確使用方式曝光 網驚呼用錯20年 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 【淫亂DJ 1】「最危險逃犯」藏北台 妹子倒貼爽過7年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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