苗栗縣三義鄉苗140線17公里處，14日上午9點多發生車禍，消防局表示，現場為2輛砂石車中間夾1輛自小客車，自小客車受擠壓變形，傷者總計3名，通報三義、卓蘭分隊人車前往救援，協助傷者脫困中。

(中時 )

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