大陸傳將在南海設置防空識別區（ADIZ），國安局長邱國正日前在立院備詢時也證實指出，大陸下一步將是劃設南海識別區，對台灣影響會比劃設東海ADIZ還要大。據以色列國際衛星影像公司昨（13日）晚公開了5月9日永暑礁的衛星照片，其中可以清晰的看到空警500預警機及空潛200反潛機的前進部署。軍事專家表示，陸規劃南海防空識別區已是遲早的事。

前海軍新江艦長、海軍官校教官呂禮詩表示，以色列國際衛星影像公司（ImageSat International, ISI）貼出了5月9日永暑礁的衛星照片，其中可以清楚的看到空警500預警機及空潛200反潛機的前進部署。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議組織（AMTI）在2016年6月所公布的衛星照片中，跑道頭機庫上方可見除濕降溫的空調設備，就已說明了殲擊機的部署早在預劃之中。(翻攝亞洲海事透明倡議組織（AMTI）)

呂禮詩分析，空潛200反潛機呼應的是，4月10日遼寧號航空母艦通過宮古海峽、12日穿越巴士海峽、進入南海的戰鬥群，無論是052D飛彈驅逐艦或054A飛彈護衛艦，艦尾的大型艙蓋內都有配備的311型主/被動拖曳陣列聲納，反映解放軍反潛戰力向南海延伸。

但呂禮詩也語帶玄機說，至於永署礁上的空警500預警機，究竟是為誰預警、為誰指管，目前不得而知；但美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議組織（AMTI）在2016年6月所公布的衛星照片中，跑道頭機庫上方可見除濕降溫的空調設備，就已說明了殲擊機的部署早在預劃之中，「南海防空識別區」的劃設是遲早的事。

(中時電子報)