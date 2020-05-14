面對新冠肺炎的經濟壓力，中國財政部長劉昆表示，當前積極的財政政策會更加積極有為，通過適當提高赤字率、發行抗疫特別國債、增加地方政府專項債券規模等，有效應對經濟運行中出現的短期衝擊和挑戰。

人民日報14日刊登劉昆署名文章稱，要加大逆週期調節力度，有效對衝疫情影響；有保有壓，優化財政支出結構，全面實施預算績效管理；用好地方政府專項債券，防範化解地方政府隱性債務風險。

劉昆指出，對增加赤字規模，明確釋放積極信號，緩解財政收支矛盾，穩定並提振市場信心。進一步加大對地方轉移支付力度，在分配時向受疫情影響較大的地區傾斜，落實庫款資金提前調度制度及階段性提高財政資金留用比例等政策以增加地方留用的現金流。

對於中小企業，劉昆提到，將重點支持中小微企業和受疫情衝擊較大的產業紓困，進一步有紓困政策推出，加大減稅降費力度。統籌用好就業補助資金，支持企業穩定現有就業崗位。

(工商 )