上市、櫃企業首季財報公告，將在5月15日晚間截止，在時間已進入倒數計時之際，今盤面上不少水餃銅板股，卻無畏美股連續兩日大跌，並影響台股周四早盤也大跌逾百點，仍逆勢大漲，令人側目。

迄上午9：45，上市櫃銅板股表現不錯者，包括華冠、正達、錸德、環瑞醫、點晶、永利聯昌、德記、新美齊、友訊、瑞利、元福及錩新等，顯示短多對市場味濃厚股票，仍興趣濃厚。不過，一般而言，銅板股之所以低價，主要原因或未脫營運欲振乏力或財務體質不佳，追價宜有風險意識。

另外，盤面上也有中高價逆勢演出者，包括嘉澤、大毅、矽力-KY、申豐、泰博、邦特及大學光等，目前多呈大漲榮景，顯示基本面相對優勢，仍是支撐高價股在高檔持續前進誘因，只是在美股跌跌不休之際，外資短期難在台股翻多，逢高仍宜注意源自外資見紅即砍的調節賣壓，所在高檔仍宜善設停利點。

業內人士指出，目前仍有不少上市櫃股票首季的季報還未出爐，而季報見光後，究竟是利空出盡或短多實現，端視近期股價是否已先行反應而定。

不過，首季財報若再搭配第二季展望，甚或下半年訂單能見度，來篩選波段潛力股更佳，畢竟新冠疫情終將過去，股市最終仍係回歸基本面居多。

(工商 )