俄羅斯人一直被外界認為有驍勇善戰的天性，常有人以「戰鬥民族」稱呼他們。日前俄羅斯有民眾在家舉行生日派對，竟遭鄰居丟擲手榴彈，導致11人受傷。警方調查發現，兇嫌肇事的原因，竟是因為「派對太吵了」！

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，這起案件發失在俄羅斯斯達夫波爾（Stavropolsky krai）地區的村落，5月10日時，有一戶民眾為了慶生，召集了親朋好友來家中聚會，大伙開心慶祝，相當熱鬧。沒想到此舉卻引得一名67歲的鄰居怒火衝天，竟從家裡往隔壁派對丟擲一顆手榴彈！

報導指出，當時派對共有18名成員，手榴彈爆炸後共有11人遭到波及，其中有3人傷勢相當嚴重。當地州長表示，兇嫌當天因為喝了酒才會犯行，現在已被警方逮補。

有網友將這起手榴彈爆炸轉貼到PTT，引發鄉民熱烈討論，紛紛表示「戰鬥民族賽亞人日常」、「該說這很俄羅斯嗎」、「戰鬥民族吵架榴彈是基本配備嗎」、「平民有手榴彈好猛啊」、「戰鬥民族的敲門抗議啦」、「標準作業流程」、「沒射飛彈已經很仁慈了」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)