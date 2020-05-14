英派立委蔡易餘將提出修憲案，刪除「國家統一前」文字，在520前提出時機敏感引關注。對此，國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪表示，提案攸關國家與兩岸定位，民進黨應清楚表達立場，不該在消費或抹紅在野黨。

江啟臣說，台灣是民主社會，體制也很清楚，民主政黨政治的原理，就是全面執政要很負責任告訴大家，立委可以說是自己提案，但站在政黨政治立場，若攸關國家發展重要議題，政府也要表態，身為在野黨的國民黨也會表態。

江啟臣抨擊，但過去以來，看到民進黨提這類議題，不管華航、護照改名，都是提出來後，感覺要來消費或者抹紅在野黨，或者講一講，因為在野黨反對就不了了之。

江啟臣強調，攸關國家定位與兩岸定位的議題非常嚴肅，不只是立委提案，做擦邊球，有機會消費在野黨，而是要清楚表達立場，國民黨不反對綠委提案，願意來討論，只是既然提案了，民進黨要出面說清楚立場，透過審查，釐清誰支持這樣的提案，所有委員都可來檢視。

(中時 )